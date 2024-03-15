***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 13:00
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Tahsisli Sermaye Artırımı kapsamında 15.03.2024 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde fiyat tespiti amacıyla Borsa İstanbul'a başvurulmuş olup, fiyatın kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. Tahsisli sermaye artırımı hakkında gelişmeler oldukça ek bilgilendirmeler yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259109
BIST
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15:038.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
|: 8.902
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|Önceki Kapanış
|: 8.884
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8.848
En Yüksek
8.908
15:0332,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 32,4600
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|Önceki Kapanış
|: 32,4900
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32,7824
En Düşük
32,0319
15:0335,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 35,3000
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|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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15:032.244,13
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|Açılış
|: 2.244,13
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|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
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2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|OBAMS
|51,65
|1.729.955.111
|% 3,30
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2091
|32,2178
|% 0,27
|
|Euro
|35,1097
|35,1297
|% 0,05
|
|Sterlin
|41,2816
|41,4886
|% -0,08
|
|Frank
|36,6973
|36,8813
|% 0,10
|
|Riyal
|8,6362
|8,6795
|% -0,03
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,68
|943,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,47
|1.101,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,95
|2.163,26
|% 0,66
|