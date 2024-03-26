***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ("Nişantaşı Koru") Sözleşmesi ve imzalanan ilgili protokollere göre 3.297.322.134 TL olan Satış Toplam Geliri Ek-8 No.lu Protokol ile 4.047.514.026 TL'ye yükselmiştir.Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri (%40) 1.318.928.853,60 TL'den 1.619.005.610.40 TL'ye, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yüklenici Payı Toplam Geliri (%60) 1.978.393.280,40 TL'den 2.428.508.415.60 TL'ye yükselmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262343BIST