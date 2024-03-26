***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 10:16
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ("Nişantaşı Koru") Sözleşmesi ve imzalanan ilgili protokollere göre 3.297.322.134 TL olan Satış Toplam Geliri Ek-8 No.lu Protokol ile 4.047.514.026 TL'ye yükselmiştir.
Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri (%40) 1.318.928.853,60 TL'den 1.619.005.610.40 TL'ye, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yüklenici Payı Toplam Geliri (%60) 1.978.393.280,40 TL'den 2.428.508.415.60 TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262343
BIST
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13:448.877
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
|| -152,06
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4432,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0917
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4434,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1083
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:442.270,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,70
|Açılış
|: 2.270,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:42
|AKENR
|11,66
|21.303.881
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|74.857.575
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.282.387
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.254.555
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,24
|14.854.385
|% -52,42
|
|PEKGY
|12,71
|629.188.704
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.475.629
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.509.284.034
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,66
|3.080.757.230
|% 1,31
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,41
|3.413.638.573
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,37
|2.662.388.011
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.421.455.635
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,62
|930.034.413
|% -1,03
|
|YKBNK
|27,04
|2.584.134.230
|% -0,29
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1927
|32,1974
|% 0,28
|
|Euro
|34,9826
|34,9945
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,8258
|41,0305
|% -0,43
|
|Frank
|35,7946
|35,9741
|% -0,78
|
|Riyal
|8,6035
|8,6466
|% -0,56
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,46
|904,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,23
|1.003,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,98
|2.196,30
|% 0,66
|