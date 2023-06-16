***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2023 19:09
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 385.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 37.000.000,000 92,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 24.666.667,900 92,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 Nâma
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 123.333.332,100 92,50000 C Grubu C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 200.000.000 185.000.000,000 92,50000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 Yılı Dönem Karından karşılanmak suretiyle, 385.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 185.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 15.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 15.06.2023 tarih ve 2023/35 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 34/715 sayılı kararıyla onaylanan İhraç Belgesi ile Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159545
BIST