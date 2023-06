***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 385.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 40.000.000 37.000.000,000 92,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 26.666.668 24.666.667,900 92,50000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 NâmaC Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 133.333.332 123.333.332,100 92,50000 C Grubu C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 200.000.000 185.000.000,000 92,50000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.06.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.06.2023SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 22.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 Yılı Dönem Karından karşılanmak suretiyle, 385.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 185.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 15.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı ve 15.06.2023 tarih, 2023/35 sayılı SPK bülteninde yayımlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili 22.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf