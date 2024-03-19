***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışı Kapsamında Alınan Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 385.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 413.599.221Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 77.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 51.333.335,9C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 256.666.664,1 28.599.221 11,14255 C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 385.000.000 28.599.221,000 7,42836Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ziya Yılmaz - Rafet YılmazBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizce yapılan 15.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin 1.000.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 385.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 1.029.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile mevcut ortaklardan Sn.Ziya Yılmaz'a 617.400.000-TL ve Sn.Rafet Yılmaz'a 411.600.000-TL olmak üzere toplam 1.029.000.000-TL'nin Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması taleplerini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") diğer hususların yanı sıra tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TAS Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak kaydıyla, Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'ın Şirket paylarında 4-5-6 Aralık 2023 tarihlerinde yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde belirlenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına, söz konusu fiyata göre belirlenen nominal ihraç tutarının yer aldığı yönetim kurulu kararı ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK'ya iletilmesine ve varsa ek yasal ücretlerin tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirketimize teslim edilmesine karar vermiştir.SPK'nın söz konusu kararı çerçevesinde, Şirketimizin 19.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,1.Sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'ın Şirket paylarında 4-5-6 Aralık 2023 tarihlerinde yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı olan 35,98-TL olarak belirlenmesine,2.Şirketimizin 1.000.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 385.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 1.029.000.000-TL olacak şekilde nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 28.599.221-TL artırılarak 413.599.221-TL'ye çıkarılmasına,3.İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek C grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,4.Tahsisli olarak artırılacak 28.599.221-TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile 17.159.533-TL nominal değerdeki payların Ziya YILMAZ'a, 11.439.688 TL nominal değerdeki payların Rafet YILMAZ'a olmak üzere Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına,5.Bu amaçla yeniden düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyururuzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260247BIST