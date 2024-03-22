***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 385.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 413.599.221Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 77.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 51.333.335,9C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 256.666.664,1 28.599.221 11,14255 C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 385.000.000 28.599.221,000 7,42836Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ziya Yılmaz - Rafet YılmazBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar19.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurusu kapsamında, SPK tarafından ihraç belgesi 21.03.2024 tarihinde onaylanmış olup ekte yer almaktadırKamuoyuna saygıyla duyururuzEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261488BIST