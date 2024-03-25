***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2024 16:04
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 385.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 413.599.221
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 77.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 51.333.335,9
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 256.666.664,1 28.599.221 11,14255 C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 385.000.000 28.599.221,000 7,42836
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ziya Yılmaz - Rafet Yılmaz
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
22.03.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurusu kapsamında, SPK tarafından ihraç belgesi 21.03.2024 tarihinde onaylanmış olup ekte yer almaktadır
Kamuoyuna saygıyla duyururuz
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262006
BIST