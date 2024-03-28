***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 14:06
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 385.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 413.599.221
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 77.000.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 51.333.335,9
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 256.666.664,1 28.599.221 11,14255 C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 385.000.000 28.599.221,000 7,42836
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ziya Yılmaz - Rafet Yılmaz
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2024 tarih ve 2024/7 sayılı toplantısında, tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilen payların satış işlemleri 26.03.2024 tarihi itibariyle tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde bugün itibariyle tadil tasarısının onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263653
BIST