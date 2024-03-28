***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 385.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 413.599.221Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016 77.000.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024 51.333.335,9C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 256.666.664,1 28.599.221 11,14255 C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 385.000.000 28.599.221,000 7,42836Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ziya Yılmaz - Rafet YılmazBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.03.2024SPK Başvuru Tarihi 14.12.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.03.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2024 tarih ve 2024/7 sayılı toplantısında, tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilen payların satış işlemleri 26.03.2024 tarihi itibariyle tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde bugün itibariyle tadil tasarısının onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyururuzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263653BIST