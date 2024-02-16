***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/12/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06/12/2023 ve 11/12/2023 tarihli sermaye artırımına ilişkin kararları çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlanan rapor revize edilmiş olup, söz konusu revize rapor eşliğinde 16/02/2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250069BIST