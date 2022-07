***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDAP NİŞANTAŞI KORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Şişli Teşvikiye'de bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 56000000 55944000 TRY 99,9 ANA SERMAYEDARDAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Çekmeköy Taşdelen'de bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 28000000 27972000 TRY 99,9 ANA SERMAYEDARDAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Üsküdar Barbaros'ta bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 1000000 600000 TRY 60,00 ANA SERMAYEDARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047236BIST