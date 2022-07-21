***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2022 20:11
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DAP NİŞANTAŞI KORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Şişli Teşvikiye'de bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 56000000 55944000 TRY 99,9 ANA SERMAYEDAR
DAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Çekmeköy Taşdelen'de bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 28000000 27972000 TRY 99,9 ANA SERMAYEDAR
DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Üsküdar Barbaros'ta bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 1000000 600000 TRY 60,00 ANA SERMAYEDAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047236
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1264
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1368
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05976,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 15,89
|Açılış
|: 976,13
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7023
|17,7281
|% 0,72
|
|Euro
|18,0310
|18,0620
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,1287
|21,2347
|% 0,51
|
|Frank
|18,2019
|18,3116
|% 0,86
|
|Riyal
|4,7007
|4,7243
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|17,02
|
|Altın Gr.
|976
|976
|16,06
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.627
|6.733
|125,00
|
|Yarım
|3.229
|3.294
|65,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.647
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem