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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.07.2022 20:11
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DAP NİŞANTAŞI KORU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Şişli Teşvikiye'de bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 56000000 55944000 TRY 99,9 ANA SERMAYEDAR
DAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Çekmeköy Taşdelen'de bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 28000000 27972000 TRY 99,9 ANA SERMAYEDAR
DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Üsküdar Barbaros'ta bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 1000000 600000 TRY 60,00 ANA SERMAYEDAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047236


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 25,30 533.255.826 % 10,00  
COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
ORCAY 18,64 102.830.515 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,7023 17,7281 % 0,72  
Euro 18,0310 18,0620 % 0,76  
Sterlin 21,1287 21,2347 % 0,51  
Frank 18,2019 18,3116 % 0,86  
Riyal 4,7007 4,7243 % 0,66  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 17,02  
Altın Gr. 976 976 16,06  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.627 6.733 125,00  
Yarım 3.229 3.294 65,00  
Çeyrek 1.620 1.647 32,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,13  
B. Petrol 105 105 -1,98  
Seans Raporu 18:05
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