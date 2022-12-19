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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.12.2022 14:13
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengiz Sinanoğlu Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler 01.07.2021 0(216)5004900 cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Savaş Şimşek Mali İşler Müdürü 01.07.2021 0(216)5004900 muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr- yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Ebru Ermurat Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.12.2022 0(216)5004900 yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 205927 - 700748 - 913483




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088404


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UMPAS 5,00 2.378.095 % 287,60  
SKBNK 3,52 1.068.110.070 % 10,00  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
PLTUR 13,32 2.520.637 % 9,99  
VAKBN 13,77 3.615.609.341 % 9,98  
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14:41 Alış Satış %  
Dolar 18,6486 18,6510 % -0,01  
Euro 19,7862 19,7956 % 0,15  
Sterlin 22,6655 22,7792 % 0,22  
Frank 19,9352 20,0553 % 0,21  
Riyal 4,9417 4,9665 % -0,06  
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14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 1,92  
Altın Gr. 1.077 1.077 2,28  
Cumhuriyet 7.229 7.338 13,00  
Tam 7.265 7.313 55,00  
Yarım 3.518 3.575 27,00  
Çeyrek 1.765 1.787 13,00  
Gümüş.Ons 23,25 23,29 0,06  
Gümüş Gr. 13,97 13,98 0,06  
B. Petrol 79,69 79,69 0,65  
Seans Raporu 14:41
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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