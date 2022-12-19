***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2022 14:13
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengiz Sinanoğlu Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler 01.07.2021 0(216)5004900 cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Savaş Şimşek Mali İşler Müdürü 01.07.2021 0(216)5004900 muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr- yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Ebru Ermurat Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.12.2022 0(216)5004900 yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 205927 - 700748 - 913483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088404
BIST
14:425.375
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 160,30
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.379
En Düşük
5.268
14:4218,6510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
14:4219,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0302
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
14:421.076,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.076,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler14:41
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.068.110.070
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.520.637
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.615.609.341
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.346.390
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.762.832
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.213.765
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,98
|718.356.251
|% -9,42
|
|YKBNK
|12,68
|9.416.942.278
|% 7,91
|
|PETKM
|20,08
|6.496.895.039
|% 4,69
|
|ISCTR
|13,52
|4.516.210.340
|% 8,77
|
|THYAO
|143,10
|4.304.413.696
|% 2,73
|
|AKBNK
|20,38
|3.990.648.549
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,68
|9.416.942.278
|% 7,91
|
|EKGYO
|8,33
|3.023.654.945
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,52
|4.516.210.340
|% 8,77
|
|PETKM
|20,08
|6.496.895.039
|% 4,69
|
|SKBNK
|3,52
|1.068.110.070
|% 10,00
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6486
|18,6510
|% -0,01
|
|Euro
|19,7862
|19,7956
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6655
|22,7792
|% 0,22
|
|Frank
|19,9352
|20,0553
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% -0,06
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,28
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.265
|7.313
|55,00
|
|Yarım
|3.518
|3.575
|27,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.787
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,29
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|13,98
|0,06
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,65
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 06 üstünde . İşlem hacmi 89, 074.00 milyon TL de
-
14:56GEDIK
Yüzde 7.90 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 669, 514 adet işlem
-
14:54ISCTR
Yüzde 8.93 oranında artışla 13.54 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 674, 913 adet işlem
-
14:53YKBNK
Yüzde 8.09 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 754, 262, 272 adet işlem
-
14:52CRFSA
Yüzde 6.82 oranında artışla 86.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 929 adet işlem