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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2022 10:01
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengiz Sinanoğlu Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler 01.07.2021 0(216)5004900 cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Savaş Şimşek Mali İşler Müdürü 01.07.2021 0(216)5004900 muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Ebru Ermurat Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.12.2022 0(216)5004900 yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 205927 - 700748 - 913483

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Üsküdar Barbaros'ta bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 1000000 600000 TRY 60,00 ANA SERMAYEDAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091071


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 17,71 652.560 % 10,00  
DIRIT 5,73 107.735 % 9,98  
UZERB 184,20 119.362 % 9,97  
SAMAT 17,57 24.357.784 % 9,95  
RYGYO 14,25 78.875.697 % 9,95  
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11:14 Alış Satış %  
Dolar 18,7176 18,7237 % 0,07  
Euro 19,9389 19,9648 % 0,54  
Sterlin 22,4801 22,5928 % 0,26  
Frank 20,1350 20,2563 % 0,39  
Riyal 4,9645 4,9894 % 0,05  
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11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 4,92  
Altın Gr. 1.088 1.088 1,85  
Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.344 7.401 11,00  
Yarım 3.556 3.620 2,00  
Çeyrek 1.784 1.810 1,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,16  
Gümüş Gr. 14,20 14,22 0,08  
B. Petrol 82,77 82,77 -1,22  
Seans Raporu 11:14
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