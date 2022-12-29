***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2022 10:01
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengiz Sinanoğlu Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler 01.07.2021 0(216)5004900 cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Savaş Şimşek Mali İşler Müdürü 01.07.2021 0(216)5004900 muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Ebru Ermurat Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.12.2022 0(216)5004900 yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 205927 - 700748 - 913483
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DAP GAYRİMENKUL - İSTLİFE YAPI VALİDEBAĞ ADİ ORTAKLIĞI Emlak Konut GYO A.Ş. ile İstanbul Üsküdar Barbaros'ta bulunan arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi dahilindeki inşaat projesinin yapılması 1000000 600000 TRY 60,00 ANA SERMAYEDAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091071
BIST
11:165.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 32,79
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.383
En Düşük
5.332
11:1618,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:1619,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1016
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:161.088,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.088,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:14
|TERA
|17,71
|652.560
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.357.784
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.875.697
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,90
|1.667.699.985
|% -9,35
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,35
|621.530.190
|% -5,82
|
|THYAO
|141,10
|1.783.956.775
|% 0,71
|
|ENKAI
|33,62
|1.723.394.628
|% 5,46
|
|KOZAL
|540,90
|1.667.699.985
|% -9,35
|
|PETKM
|19,51
|1.137.063.957
|% 2,47
|
|ASELS
|59,15
|1.092.537.435
|% 1,28
|
|EKGYO
|8,35
|1.075.380.689
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,91
|784.089.614
|% 2,76
|
|PETKM
|19,51
|1.137.063.957
|% 2,47
|
|ENKAI
|33,62
|1.723.394.628
|% 5,46
|
|TSKB
|4,34
|204.995.753
|% 1,88
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7176
|18,7237
|% 0,07
|
|Euro
|19,9389
|19,9648
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,4801
|22,5928
|% 0,26
|
|Frank
|20,1350
|20,2563
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,05
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|1,85
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.344
|7.401
|11,00
|
|Yarım
|3.556
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,08
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|-1,22
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 0.50 ) 4, 748
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, RYGYO, DIRIT, RYSAS, TERA, SAMAT
-
11:29
UZERB, SAMAT, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:29
QNBFL, OZSUB, PLTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:29
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 183 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 61 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem