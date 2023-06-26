Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.06.2023 15:41
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
info@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZİYA YILMAZ 173226900 TRY 44,994
RAFET YILMAZ 115484600 TRY 29,996
DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 38500000 TRY 10,000
HALKA ARZ EDİLEN 57788500 TRY 15,010

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 77000000 TRY 20,00 İmtiyaz Var İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 51333335.9 TRY 13,33 İmtiyaz Var İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 256666664.1 TRY 66,67 İmtiyaz Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162260


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.733
Değişim :  2,69% |  150,11
Açılış :  5.644  
Önceki Kapanış :  5.583  
En Düşük
5.632 En Yüksek
5.750
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 1.248,50 320.777.256 % 10,00  
MARKA 9,68 25.654.643 % 10,00  
KONKA 45,76 163.905.194 % 10,00  
GARFA 38,28 13.223.944 % 10,00  
MERIT 40,92 35.075.664 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 25,6889 25,7140 % 1,92  
Euro 28,0053 28,0558 % 2,27  
Sterlin 32,4723 32,6351 % 1,54  
Frank 28,5209 28,6927 % 1,74  
Riyal 6,8107 6,8448 % 1,53  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 2,37  
Altın Gr. 1.590 1.591 31,10  
Cumhuriyet 10.687 10.849 337,00  
Tam 10.626 10.913 346,23  
Yarım 5.089 5.272 245,00  
Çeyrek 2.552 2.636 122,00  
Gümüş.Ons 22,77 22,80 0,35  
Gümüş Gr. 18,83 18,85 0,63  
B. Petrol 74,11 74,11 0,10  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru