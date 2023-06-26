***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.06.2023 15:41
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
info@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZİYA YILMAZ 173226900 TRY 44,994
RAFET YILMAZ 115484600 TRY 29,996
DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 38500000 TRY 10,000
HALKA ARZ EDİLEN 57788500 TRY 15,010
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 77000000 TRY 20,00 İmtiyaz Var İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 51333335.9 TRY 13,33 İmtiyaz Var İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 256666664.1 TRY 66,67 İmtiyaz Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162260
BIST