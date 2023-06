***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postamuhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.trinfo@dapgayrimenkulgelistirme.com.tryatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ZİYA YILMAZ 173226900 TRY 44,994RAFET YILMAZ 115484600 TRY 29,996DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 38500000 TRY 10,000HALKA ARZ EDİLEN 57788500 TRY 15,010Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 77000000 TRY 20,00 İmtiyaz Var İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 51333335.9 TRY 13,33 İmtiyaz Var İşlem GörmüyorC Nama 1 TRY 256666664.1 TRY 66,67 İmtiyaz Yok İşlem Görüyor