***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ZAFER BAYSAL Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür YokturADEM YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Mimar Genel Müdür Yardımcısı YokturKEMAL AYDIN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri Marinet Restoran Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Master Life Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıOZAN ALİ KUYUPINAR Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe YokturCENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) YokturMUSTAFA KEMAL KAYIŞ Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler Mimar Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler YokturBAYRAM TEMEL İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi İş Geliştirme Direktörü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199359BIST