***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 11:43
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZAFER BAYSAL Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yoktur
ADEM YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Mimar Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
KEMAL AYDIN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri Marinet Restoran Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Master Life Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
OZAN ALİ KUYUPINAR Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe Yoktur
CENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) Yoktur
MUSTAFA KEMAL KAYIŞ Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler Mimar Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler Yoktur
BAYRAM TEMEL İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi İş Geliştirme Direktörü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199359
BIST
'
13:148.435
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -78,28
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:1427,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1328
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:1429,0144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2395
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:141.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.591.034
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.833.206
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|84.514.214
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,40
|281.792.810
|% -6,09
|
|THYAO
|241,90
|4.188.549.497
|% -2,34
|
|TUPRS
|150,90
|3.837.511.988
|% -2,65
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,00
|2.374.444.753
|% 0,88
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|KATMR
|2,82
|383.918.739
|% 5,22
|
|IHLAS
|1,29
|173.308.161
|% 4,03
|
|ODAS
|14,36
|1.812.049.279
|% 3,01
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5611
|27,5685
|% 0,48
|
|Euro
|29,0006
|29,0144
|% 0,83
|
|Sterlin
|33,3356
|33,5027
|% 0,67
|
|Frank
|29,9308
|30,1111
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3273
|7,3641
|% 0,23
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.099
|11.267
|16,00
|
|Tam
|10.863
|10.946
|-14,00
|
|Yarım
|5.448
|5.490
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.745
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,94
|