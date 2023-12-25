***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ZİYA YILMAZ 189.420.000,30 TRY 49,20RAFET YILMAZ 126.280.000,13 TRY 32,80HALKA ARZ EDİLEN 69.299.999,57 TRY 18,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228554BIST