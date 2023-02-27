***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/02/2023Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2022-31/12/2022 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117297BIST