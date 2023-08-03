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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

03.08.2023 18:16
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2023
Karar Sayısı
22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2023-30/06/2023 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180363


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Altın Gr. 1.676 1.676 -1,24  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.951 11.041 -41,00  
Yarım 5.480 5.546 -21,00  
Çeyrek 2.740 2.773 -10,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 -0,12  
Gümüş Gr. 20,39 20,42 -0,15  
B. Petrol 84,72 84,72 1,52  
Seans Raporu 18:05
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