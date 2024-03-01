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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.03.2024 14:24
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz  bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği  görevlerini yürüten Sn.Ebru Ermurat 29.02.2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Bu istifa neticesinde Yönetim Kurulu Komite üyeleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir
-Denetimden Sorumlu Komite: Murat Parmakçı (Başkan), Uğur Serencam (Üye)
-Kurumsal Yönetim Komitesi: Murat Parmakçı (Başkan), Yusuf Aydın (Üye)
-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Murat Parmakçı (Başkan), Tarık Sönmez (Üye)
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253597


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