***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Sn.Ebru Ermurat 29.02.2024 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Bu istifa neticesinde Yönetim Kurulu Komite üyeleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir-Denetimden Sorumlu Komite: Murat Parmakçı (Başkan), Uğur Serencam (Üye)-Kurumsal Yönetim Komitesi: Murat Parmakçı (Başkan), Yusuf Aydın (Üye)-Riskin Erken Saptanması Komitesi: Murat Parmakçı (Başkan), Tarık Sönmez (Üye)Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253597BIST