***DAPGM* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAPGM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, "İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nişantaşı Koru)" kapsamında, 405 Ada 112 Parselde yer alan 35 adet ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 06.10.2023 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 196 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202081BIST