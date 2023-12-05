***DAPGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2023 14:21
***DAPGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAPGM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ziya Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222316
BIST
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16:328.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,60
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.034
En Yüksek
8.121
16:3228,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0257
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3231,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0256
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:321.886,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.886,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|EKOS
|36,30
|125.695.683
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.107.307
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|377.929.421
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.905.018
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,07
|9.661.234
|% -9,81
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|6.243.152.790
|% -1,15
|
|MIATK
|42,70
|2.632.872.536
|% 7,83
|
|EREGL
|40,24
|2.460.637.840
|% 0,55
|
|ASTOR
|108,40
|2.254.050.411
|% 1,03
|
|AKBNK
|36,20
|2.244.432.658
|% -0,06
|
|ZOREN
|5,03
|646.042.307
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,38
|804.672.525
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,54
|2.240.301.822
|% -0,62
|
|CANTE
|20,94
|2.042.629.924
|% 1,75
|
|ADESE
|2,00
|165.901.940
|% 0,50
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9291
|28,9344
|% 0,07
|
|Euro
|31,3542
|31,3659
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,4306
|36,6133
|% 0,04
|
|Frank
|32,9867
|33,1855
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6904
|7,7290
|% 0,06
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,61
|% 0,66
|
|Platin
|910,31
|912,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,74
|977,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,84
|% 0,66
|