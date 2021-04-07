***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:37
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924117
BIST
10:451.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,31
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.409
10:458,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0667
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1997
En Düşük
8,1173
10:459,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0701
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,7406
En Düşük
9,6365
10:45457,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,96
|Açılış
|: 457,98
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MTRKS
|33,88
|56.376
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.392.290
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.265.872
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.881.621
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|17.904.488
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|30.806.327
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,43
|269.127.406
|% 3,63
|
|KRDMD
|7,45
|226.829.399
|% 1,22
|
|GARAN
|6,77
|207.905.173
|% -0,29
|
|JANTS
|878,70
|186.131.948
|% -1,11
|
|THYAO
|12,88
|148.172.126
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,92
|84.860.881
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|55.774.674
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|76.521.942
|% -0,46
|
|ODAS
|3,74
|130.330.271
|% 1,91
|
|GARAN
|6,77
|207.905.173
|% -0,29
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1813
|8,1949
|% 0,82
|
|Euro
|9,7286
|9,7406
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,2665
|11,3230
|% 0,48
|
|Frank
|8,7684
|8,8212
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1764
|2,1873
|% 0,65
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,48
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,02
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,15
|