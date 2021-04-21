***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:59
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929922
BIST
11:021.338
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -26,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.338
11:028,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:029,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:02466,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,05
|Açılış
|: 466,88
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.828.957
|% 9,52
|
|FENER
|34,70
|63.045.337
|% 8,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|MTRYO
|2,13
|1.377.969
|% 7,04
|
|BJKAS
|9,00
|8.736.741
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.351.433
|% -9,90
|
|SANEL
|4,03
|572.635
|% -9,64
|
|GOLTS
|43,36
|3.843.465
|% -9,48
|
|BNTAS
|5,02
|19.241.880
|% -9,39
|
|PETKM
|6,41
|547.513.442
|% -2,44
|
|GARAN
|6,95
|317.597.430
|% -1,97
|
|EREGL
|18,10
|259.259.115
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,16
|184.041.464
|% -0,56
|
|KOZAL
|106,80
|155.007.414
|% -2,02
|
|PETKM
|6,41
|547.513.442
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,06
|125.327.823
|% -2,83
|
|TSKB
|1,24
|64.034.087
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,83
|92.660.033
|% -0,54
|
|GARAN
|6,95
|317.597.430
|% -1,97
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1335
|8,1370
|% 0,37
|
|Euro
|9,7896
|9,7993
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,3213
|11,3780
|% 0,45
|
|Frank
|8,8425
|8,8957
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% 0,48
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,05
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,12
|