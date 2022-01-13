***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2022 14:58
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993451
BIST
16:132.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,52
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:1313,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3685
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:1315,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4537
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:13796,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 19,57
|Açılış
|: 796,54
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TETMT
|367,40
|10.925.855
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.094,20
|14.455.332
|% 9,60
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.527.721.976
|% 1,76
|
|THYAO
|28,72
|3.956.524.256
|% 6,85
|
|GARAN
|11,88
|1.667.090.245
|% 0,25
|
|SISE
|15,17
|1.622.665.833
|% -0,13
|
|EREGL
|31,76
|1.576.092.001
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,28
|4.527.721.976
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,85
|1.058.386.558
|% -0,77
|
|PETKM
|9,67
|1.490.169.645
|% 1,26
|
|THYAO
|28,72
|3.956.524.256
|% 6,85
|
|GARAN
|11,88
|1.667.090.245
|% 0,25
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5859
|13,5920
|% 2,79
|
|Euro
|15,5937
|15,6099
|% 2,99
|
|Sterlin
|18,5891
|18,6823
|% 2,83
|
|Frank
|14,8422
|14,9316
|% 2,97
|
|Riyal
|3,6104
|3,6285
|% 2,77
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,23
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,31
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.268
|5.402
|-71,11
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-34,39
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,27
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,13
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28ULAS
Yüzde 7.54 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 837 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 2, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 29, 403.00 milyon TL de
-
16:26NUGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 936 adet işlem
-
16:25KRDMA
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 285, 001 adet işlem
-
16:22IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 627, 932 adet işlem