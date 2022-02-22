***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003367
BIST
14:162.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,47
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:1613,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1385
|Açılış
|: 13,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:1615,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2005
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6800
En Düşük
15,4300
14:16841,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,21
|Açılış
|: 841,46
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:16
|HUNER
|2,20
|3.398.705
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.029.088
|% 9,94
|
|POLTK
|593,90
|80.349.493
|% 8,26
|
|DERHL
|6,18
|54.223.150
|% 8,04
|
|PAPIL
|21,22
|68.619.423
|% 7,77
|
|PKENT
|467,30
|721.979
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.972.002
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|2.415.841.042
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,68
|886.994.983
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,02
|806.318.869
|% -0,74
|
|EREGL
|28,60
|800.019.765
|% -0,90
|
|KARSN
|3,96
|722.144.941
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|806.318.869
|% -0,74
|
|KARSN
|3,96
|722.144.941
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,25
|271.772.852
|% -2,17
|
|ODAS
|1,37
|136.131.148
|% 0,74
|
|THYAO
|28,94
|2.415.841.042
|% -1,70
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7970
|13,8011
|% 1,01
|
|Euro
|15,6692
|15,6793
|% 1,30
|
|Sterlin
|18,6724
|18,7661
|% 0,77
|
|Frank
|14,9510
|15,0411
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6659
|3,6843
|% 0,97
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-11,31
|
|Altın Gr.
|841
|842
|4,32
|
|Cumhuriyet
|5.604
|5.689
|73,00
|
|Tam
|5.579
|5.718
|77,02
|
|Yarım
|2.696
|2.766
|37,25
|
|Çeyrek
|1.352
|1.383
|18,63
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|2,23
|