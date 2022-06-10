***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2022 15:11
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036702
BIST
15:572.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,39
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5717,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0466
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5718,0256
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,2309
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:571.010,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,04
|Açılış
|: 1.010,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MAVI
|47,30
|87.413.096
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.791.065
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.447.714
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.416.813
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.357.214
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.863.818
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.692.621
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|163.896.100
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,60
|95.339.336
|% -6,04
|
|DOCO
|1.557,40
|26.793.234
|% -5,04
|
|THYAO
|47,62
|4.243.803.486
|% -1,49
|
|SISE
|22,54
|1.500.946.251
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,57
|1.447.342.115
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,79
|1.292.987.589
|% 3,01
|
|GARAN
|15,38
|1.212.205.707
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,79
|1.292.987.589
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,64
|602.451.713
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,14
|755.206.903
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,57
|1.447.342.115
|% 2,39
|
|TSKB
|2,43
|326.240.074
|% 1,67
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0313
|17,0710
|% -0,27
|
|Euro
|17,9392
|18,0256
|% -1,26
|
|Sterlin
|21,1186
|21,2245
|% -1,24
|
|Frank
|17,2729
|17,3770
|% -0,95
|
|Riyal
|4,5424
|4,5652
|% -0,40
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,58
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-95,00
|
|Tam
|6.668
|6.843
|-85,73
|
|Yarım
|3.223
|3.310
|-41,47
|
|Çeyrek
|1.616
|1.655
|-20,74
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,08
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,05
|