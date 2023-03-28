***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2023 12:21
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128452
BIST
12:394.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -65,56
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:3919,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:3920,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0749
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:391.199,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.199,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|AEFES
|62,75
|103.347.825
|% -0,63
|
|ATAGY
|4,65
|579.225
|% -0,64
|
|AKGRT
|2,75
|21.459.838
|% -0,72
|
|ANSGR
|17,33
|540.395
|% -0,97
|
|CANTE
|47,34
|231.351.239
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.542.482
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.171.468
|% -9,95
|
|ONCSM
|134,40
|32.552.387
|% -8,45
|
|TGSAS
|18,32
|12.746.681
|% -7,85
|
|AKFYE
|22,68
|3.987.254.629
|% 8,21
|
|YYLGD
|32,80
|2.598.254.796
|% 4,79
|
|ASTOR
|57,70
|2.219.563.150
|% -4,94
|
|EREGL
|36,90
|1.076.049.236
|% -1,28
|
|ISCTR
|13,60
|1.035.579.665
|% -0,15
|
|AKFYE
|22,68
|3.987.254.629
|% 8,21
|
|EKGYO
|6,62
|561.721.864
|% -3,78
|
|YYLGD
|32,80
|2.598.254.796
|% 4,79
|
|ISCTR
|13,60
|1.035.579.665
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,99
|601.369.096
|% -1,58
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1063
|19,1114
|% 0,13
|
|Euro
|20,6853
|20,6945
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,4019
|23,5192
|% 0,07
|
|Frank
|20,7316
|20,8564
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0721
|5,0976
|% 0,09
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.125
|8.213
|-28,00
|
|Yarım
|3.983
|4.019
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.010
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,30
|