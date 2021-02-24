***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.02.2021 17:26
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 1-9 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 480474 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912277
BIST
17:241.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -23,02
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|: 1.507
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
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417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|10.959.175
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.794.017
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.031.093
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,94
|41.304.883
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.877.976
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,40
|2.190.603.046
|% 1,50
|
|THYAO
|13,00
|2.051.599.561
|% -0,15
|
|SASA
|39,62
|1.849.333.071
|% 9,09
|
|PETKM
|5,17
|1.797.313.527
|% -4,79
|
|GUBRF
|76,85
|1.797.015.729
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,31
|1.000.446.654
|% -1,28
|
|PETKM
|5,17
|1.797.313.527
|% -4,79
|
|IHLAS
|0,90
|297.672.202
|% -9,09
|
|TSKB
|1,76
|576.047.958
|% -2,22
|
|ODAS
|4,04
|1.142.567.340
|% 1,51
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2357
|7,2378
|% 1,87
|
|Euro
|8,7825
|8,7862
|% 1,73
|
|Sterlin
|10,1467
|10,1976
|% 1,47
|
|Frank
|7,9097
|7,9574
|% 1,15
|
|Riyal
|1,9170
|1,9266
|% 1,47
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,12
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,90
|