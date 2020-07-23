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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu

23.07.2020 21:03
GÜNCEL HABERLER



***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
23.07.2020 Tarihi İtibariyle Elimize Ulaşan Değerleme Raporu Hk
Rapor Tarihi
10.07.2020
Açıklamalar

Şirketimizin 05.06.2020 tarihli yönetim kurulu gereği 30.06.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal tablolarına yansıtılmak üzere arsa, bina ve makine teçhizat sınıfında yer alan Maddi Duran Varlıklarımız için yeniden değerleme yaptırılmıştır. 
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden arsa, bina ve makine teçhizat sınıfında yer alan Maddi Duran Varlıklarımızın güncel değeri 288.636.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değerleme sonucunda şirketimizin 30.06.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal tablolarında arsa, bina ve makine teçhizat grubundaki Duran Varlıkların da 195.274.333 TL değer artışı oluşmuştur. 
195.274.333 TL'lik yeniden değerleme değer artışının, 19.715.179 TL'lik tutarındaki, ertelenmiş vergi etkisi netlenerek özkaynaklar içerisinde yer alan Maddi Duran Varlıklar yeniden değerleme artışı hesabında 175.559.154 TL olarak yer alacaktır. 
            
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861481


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6952 8,7388 % -0,05  
Frank 7,3688 7,4132 % 0,40  
Riyal 1,8194 1,8285 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 13,08  
Altın Gr. 415 416 3,16  
Cumhuriyet 2.700 2.725 27,10  
Tam 2.781 2.796 27,80  
Yarım 1.350 1.368 13,60  
Çeyrek 677 685 6,80  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 -0,55  
Gümüş Gr. 4,97 4,98 -0,10  
B. Petrol 43,73 43,73 -0,55  
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