***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşÇelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği23.07.2020 Tarihi İtibariyle Elimize Ulaşan Değerleme Raporu HkRapor Tarihi10.07.2020AçıklamalarŞirketimizin 05.06.2020 tarihli yönetim kurulu gereği 30.06.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal tablolarına yansıtılmak üzere arsa, bina ve makine teçhizat sınıfında yer alan Maddi Duran Varlıklarımız için yeniden değerleme yaptırılmıştır.Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden arsa, bina ve makine teçhizat sınıfında yer alan Maddi Duran Varlıklarımızın güncel değeri 288.636.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değerleme sonucunda şirketimizin 30.06.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal tablolarında arsa, bina ve makine teçhizat grubundaki Duran Varlıkların da 195.274.333 TL değer artışı oluşmuştur.195.274.333 TL'lik yeniden değerleme değer artışının, 19.715.179 TL'lik tutarındaki, ertelenmiş vergi etkisi netlenerek özkaynaklar içerisinde yer alan Maddi Duran Varlıklar yeniden değerleme artışı hesabında 175.559.154 TL olarak yer alacaktır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861481BIST