***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
23.07.2020 21:03
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
23.07.2020 Tarihi İtibariyle Elimize Ulaşan Değerleme Raporu Hk
Rapor Tarihi
10.07.2020
Açıklamalar
Şirketimizin 05.06.2020 tarihli yönetim kurulu gereği 30.06.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal tablolarına yansıtılmak üzere arsa, bina ve makine teçhizat sınıfında yer alan Maddi Duran Varlıklarımız için yeniden değerleme yaptırılmıştır.
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlemeye istinaden arsa, bina ve makine teçhizat sınıfında yer alan Maddi Duran Varlıklarımızın güncel değeri 288.636.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değerleme sonucunda şirketimizin 30.06.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal tablolarında arsa, bina ve makine teçhizat grubundaki Duran Varlıkların da 195.274.333 TL değer artışı oluşmuştur.
195.274.333 TL'lik yeniden değerleme değer artışının, 19.715.179 TL'lik tutarındaki, ertelenmiş vergi etkisi netlenerek özkaynaklar içerisinde yer alan Maddi Duran Varlıklar yeniden değerleme artışı hesabında 175.559.154 TL olarak yer alacaktır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861481
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05415,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,19
|Açılış
|: 415,55
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6952
|8,7388
|% -0,05
|
|Frank
|7,3688
|7,4132
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|13,08
|
|Altın Gr.
|415
|416
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.725
|27,10
|
|Tam
|2.781
|2.796
|27,80
|
|Yarım
|1.350
|1.368
|13,60
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,55
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