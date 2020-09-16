***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.09.2020 17:54
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin ana sözleşmesinde yer alan sermaye maddesinin süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875315
BIST
17:541.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:547,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5086
En Düşük
7,4774
17:548,8917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:54473,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 473,45
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ETYAT
|2,31
|54.322.307
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|136.619.650
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.044.988
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.568.733
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|90.478.114
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|30,90
|270.643.454
|% -9,22
|
|KRDMD
|3,18
|954.475.876
|% 2,25
|
|SASA
|17,04
|747.192.435
|% 4,73
|
|PETKM
|4,35
|673.258.333
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|515.627.433
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.772.393
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,18
|954.475.876
|% 2,25
|
|IHLAS
|1,08
|244.715.564
|% 2,86
|
|PETKM
|4,35
|673.258.333
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|236.418.293
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|185.202.763
|% 5,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5050
|7,5086
|% 0,25
|
|Euro
|8,8868
|8,8917
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7134
|9,7621
|% 0,89
|
|Frank
|8,2225
|8,2720
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 0,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,77
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,79
|
Seans Raporu
17:54
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17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem