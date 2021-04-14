***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 7 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 13 Nisan 2021 tarih 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Son değişiklikleri içeren esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 07/04/2021 13/04/2021 10308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928211BIST