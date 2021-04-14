***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 18:44
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 7 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 13 Nisan 2021 tarih 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 07/04/2021 13/04/2021 10308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928211
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 30,82
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.409
En Düşük
1.381
18:058,0857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
18:059,6962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
18:05451,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,45
|Açılış
|: 451,45
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,09
|48.279.497
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.292.636
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.910.417
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.101.917
|% 9,97
|
|KSTUR
|261,50
|506.388
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.837.232
|% -10,00
|
|ISKUR
|328.050,00
|328.050
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|81.106.082
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.643.825
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|497.638
|% -9,99
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EREGL
|17,52
|1.479.653.695
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,40
|779.496.205
|% 0,41
|
|SISE
|7,35
|687.820.914
|% 2,37
|
|SASA
|46,54
|677.764.318
|% 9,97
|
|YKBNK
|2,15
|515.718.756
|% 3,37
|
|GARAN
|6,99
|1.505.068.326
|% 4,33
|
|EKGYO
|1,87
|337.831.415
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,25
|523.017.545
|% 4,84
|
|TSKB
|1,33
|190.589.053
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0840
|8,0857
|% -0,25
|
|Euro
|9,6851
|9,6962
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1259
|11,1817
|% 0,11
|
|Frank
|8,7338
|8,7864
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-8,09
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|2,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
-
17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem