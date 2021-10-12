***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 586.099.283 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 8. maddesi 12.10.2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 12.10.2021 tarih ve 10428 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 12/10/2021 12/10/2021 10428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969919BIST