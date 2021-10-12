***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
12.10.2021 17:40
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 586.099.283 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 8. maddesi 12.10.2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 12.10.2021 tarih ve 10428 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 12/10/2021 12/10/2021 10428
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969919
BIST
17:381.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:389,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0455
En Düşük
8,9803
17:3810,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0500
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:38512,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,91
|Açılış
|: 512,64
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GESAN
|23,76
|242.262.704
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|16.615.567
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.347.788
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.475
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.230.769
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.582.456
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.416.708
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|180,50
|66.980.523
|% -8,47
|
|GARAN
|9,52
|1.588.646.949
|% 0,85
|
|ASELS
|16,39
|1.278.227.595
|% 3,60
|
|THYAO
|13,95
|1.014.812.379
|% -1,76
|
|SASA
|27,84
|742.797.805
|% 0,14
|
|KRDMD
|6,80
|705.799.025
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,42
|635.290.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|371.695.078
|% 2,23
|
|GARAN
|9,52
|1.588.646.949
|% 0,85
|
|ODAS
|1,49
|164.270.146
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|705.799.025
|% -0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0380
|9,0419
|% 0,45
|
|Euro
|10,4170
|10,4564
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,2336
|12,2949
|% 0,27
|
|Frank
|9,6750
|9,7333
|% 0,13
|
|Riyal
|2,4024
|2,4144
|% 0,40
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|10,13
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,45
|