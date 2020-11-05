***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-70.199.390 70.199.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.080.089 1.080.089 1.080.089Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 1.080.089 279.508.185 279.508.185Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 0 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Transferler5.323.106 -5.323.106 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)270.059.154 -116.797 96.145.158 366.087.515 366.087.515Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 270.059.154 2.865.664 -337.804.048 96.145.158 91.097.671 91.097.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.510.263 -4.321.319Dönem Karı (Zararı)96.145.158 1.080.089Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.145.158 1.080.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.898.569 3.404.445Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 3.696.155 2.062.593Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.371.251 1.937.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.371.251 1.937.216Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 29.831.163 -595.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-149.553.990 -8.805.853Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.178.051 -9.052.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -47.178.051 -9.052.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.449.693 -505.071İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.449.693 -505.071Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -17.319.766 5.954.533Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.678.961 -4.230.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -24.678.961 -4.230.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 281.557 973.353Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.886.875 -1.575.544İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-43.886.875 -1.575.544İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-322.201 -369.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -1.166.700 -456.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 844.499 86.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.510.263 -4.321.319YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.378.425 -6.597.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.261.628 -6.597.885Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -117.261.628 -6.597.885Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-116.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI141.363.558 12.735.848Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri141.363.558 12.735.848Kredilerden Nakit Girişleri141.363.558 12.735.848Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.474.870 1.816.644NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.474.870 1.816.644DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.789.059 303.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.263.929 2.120.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.263.929 13.789.059Ticari Alacaklar130.077.931 82.899.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.919.303 22.376.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 114.158.628 60.523.351Diğer Alacaklar3.781.447 4.169.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.781.447 4.169.232Stoklaili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 220.785 267.546Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.353.798 2.678.053Diğer Duran Varlıklar37 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR413.197.456 30.943.844TOPLAM VARLIKLAR642.217.042 171.327.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 165.102.167 100.304.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 165.102.167 100.304.441Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 63.558.841 65.182.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 63.558.841 65.182.581Diğer Finansal Yükümlülükler4 6.045.902 7.076.904Ticari Borçlar79.752.193 104.431.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 79.752.193 104.431.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.151.492 3.869.934Diğer Borçlar7 775.274 857.796İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 775.274 857.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.282.053 47.705.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.282.053 47.705.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.387.547 543.048ARA TOPLAM325.055.469 329.971.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER325.055.469 329.971.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 185.934.928 106.714.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 185.934.928 106.714.354Diğer Borçlar7 500.046 881.289İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 500.046 881.289Uzun Vadeli Karşılıklar11.095.537 8.724.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 11.095.537 8.724.286Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 28.533.391 26.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.063.902 116.346.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER551.119.371 446.317.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.097.671 -274.989.844Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 272.924.818 2.982.461Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 272.924.818 2.982.461Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 270.059.154 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.865.664 2.982.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-337.804.048 -343.127.154Net Dönem Karı veya Zararı96.145.158 5.323.106TOPLAM ÖZKAYNAKLAR91.097.671 -274.989.844TOPLAM KAYNAKLAR642.217.042 171.327.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 665.482.926 352.811.450 203.185.420 117.025.295Satışların Maliyeti18 -467.584.591 -246.085.446 -141.144.458 -79.691.736TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)197.898.335 106.726.004 62.040.962 37.333.559Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)197.898.335 106.726.004 62.040.962 37.333.559Genel Yönetim Giderleri19 -26.427.817 -19.503.900 -11.357.224 -6.645.322Pazarlama Giderleri19 -88.008.674 -48.739.069 -25.846.693 -19.824.636Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.125.868 -1.064.099 -470.204 -383.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 85.562.052 25.000.520 6.976.457 7.067.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -33.404.960 -25.156.061 -11.766.216 -6.618.138ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)134.493.068 37.263.395 19.577.082 10.929.635FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)134.493.068 37.263.395 19.577.082 10.929.635Finansman Gelirleri22 60.938.381 6.215.417 0 6.215.417Finansman Giderleri22 -98.352.918 -42.994.087 -43.943.636 -10.013.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.078.531 484.725 -24.366.554 7.131.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -933.373 595.364 4.671.532 377.454Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.471.459 4.391.125Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 538.086 595.364 280.407 377.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.145.158 1.080.089 -19.695.022 7.509.010DÖNEM KARI (ZARARI)96.145.158 1.080.089 -19.695.022 7.509.010Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları96.145.158 1.080.089 -19.695.022 7.509.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,80000000 -0,37000000 0,02000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar269.942.357 0 94.500.000 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)270.059.154 0 94.500.000 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -116.797 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 269.942.357 0 94.500.000 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)366.087.515 1.080.089 74.804.978 7.509.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları366.087.515 1.080.089 74.804.978 7.509.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886442BIST