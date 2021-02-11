***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-70.199.390 70.199.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)275.324 5.323.106 5.598.430 5.598.430Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 0 6.549.990 0 2.982.461 0 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Transferler-3.778.781 9.101.887 -5.323.106 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)305.112.902 -283.366 -13.735 91.870.821 396.686.622 396.686.622Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.322.640 -2.322.640 -2.322.640Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.872.654 -44.757.400Dönem Karı (Zararı)91.870.821 5.323.106Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)91.870.821 5.323.106Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler63.556.557 28.047.245Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.312.804 2.829.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.543.466 -447.361Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.543.466 -447.361Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.681.290 3.776.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.681.290 3.776.214Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.373.673 2.988.677Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.373.673 2.988.677Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.475.952 20.062.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 256.304 -1.162.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-106.985.746 -76.021.188Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.914.240 -50.001.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.914.240 -50.001.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-878.634 -4.372.223İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-878.634 -4.372.223Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -13.440.131 -8.266.442Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -21.684.716 11.908.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.819.895 -8.141.319İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.819.895 -8.141.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 447.865 852.756Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-220.842 -13.517.699İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-220.842 -13.517.699Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-44.114.943 -4.483.658Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.441.632 -42.650.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -810.737 -1.128.569Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 241.759 -977.994YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-105.617.739 -11.969.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.464.108 411.613Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 6.464.108 -112.081.847 -12.381.503Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -112.081.847 -12.381.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.599.375 70.212.910İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.322.640İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.322.640Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.922.015 70.212.910Kredilerden Nakit Girişleri51.922.015 70.212.910Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.145.710 13.485.620Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-13.735NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.159.445 13.485.620DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.789.059 303.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.629.614 13.789.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.629.614 13.789.059Ticari Alacaklar118.218.446 82.899.881İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 82.218 22.376.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 118.136.228 60.523.351Diğer Alacaklar3.640.358 4.169.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.640.358 4.169.232Stoklar8 43.401.460 29.961.329Peşin Ödenmiş Giderler9 26.486.473 4.754.996Diğer Dönen Varlıklar6.216.757 4.809.249İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 6.216.757 4.809.249ARA TOPLAM203.593.108 140.383.746TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.593.108 140.383.746DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 462.700.712 26.230.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.527.698 1.767.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.527.698 1.767.568Peşin Ödenmiş Giderler220.785 267.546İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 220.785 267.546Ertelenmiş Vergi Varlığı17 983.332 2.678.053Diğer Duran Varlıklar37 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR469.432.564 30.943.844TOPLAM VARLIKLAR673.025.672 171.327.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 153.862.467 100.304.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 153.862.467 100.304.441Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 61.563.514 65.182.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 61.563.514 65.182.581Diğer Finansal Yükümlülükler4 1.131.078 7.076.904Ticari Borçlar106.628.748 104.431.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 106.628.748 104.431.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.317.799 3.869.934Diğer Borçlar7 698.130 857.796İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 698.130 857.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.590.220 47.705.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.590.220 47.705.163Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 933.853 543.048ARA TOPLAM332.725.809 329.971.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER332.725.809 329.971.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 176.217.774 106.714.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 176.217.774 106.714.354Diğer Borçlar7 429.318 881.289İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 429.318 881.289Uzun Vadeli Karşılıklar10.948.568 8.724.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.948.568 8.724.286Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 33.330.065 26.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.925.725 116.346.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER553.651.534 446.317.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.374.138 -274.989.844Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Geri Alınmış Paylar (-)-2.322.640Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 304.033.216 2.982.461Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 304.033.216 2.982.461Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 301.334.121 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.699.095 2.982.461Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.735Yabancı Para Çevrim Farkları-13.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-334.025.267 -343.127.154Net Dönem Karı veya Zararı91.870.821 5.323.106TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.374.138 -274.989.844TOPLAM KAYNAKLAR673.025.672 171.327.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 943.938.945 519.098.445Satışların Maliyeti18 -669.490.192 -358.000.086TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)274.448.753 161.098.359BRÜT KAR (ZARAR)274.448.753 161.098.359Genel Yönetim Giderleri19 -33.384.244 -27.237.240Pazarlama Giderleri19 -143.680.436 -73.461.556Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.637.288 -1.687.507Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 108.648.744 45.812.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -58.602.920 -44.650.245ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)145.792.609 59.873.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)145.792.609 59.873.905Finansman Gelirleri22 63.175.921 6.215.417Finansman Giderleri22 -115.174.165 -62.006.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.794.365 4.082.806Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -1.923.544 1.240.300Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.667.240Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -256.304 1.240.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)91.870.821 5.323.106DÖNEM KARI (ZARARI)91.870.821 5.323.106Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları91.870.821 5.323.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar304.829.536 275.324Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)305.112.902 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -283.366 -13.735 0Yabancı Para Çevrim Farkları-13.735 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-13.735DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 304.815.801 275.324TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)396.686.622 5.598.430Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları396.686.622 5.598.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909225BIST