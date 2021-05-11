***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.323.106 -5.323.106 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.972.131 63.972.131 63.972.131Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.982.461 -337.804.048 63.972.131 -211.017.713 -211.017.713Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Transferler-12.008.993 92.669.623 -91.870.821 -11.210.191 -11.210.191Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)373 231.767 -13.775.997 -13.543.857 -13.543.857Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 289.325.128 2.699.468 218.032 -241.355.644 -13.775.997 94.620.090 94.620.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.573.368 70.131.564Dönem Karı (Zararı)-13.775.997 63.972.131Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-13.775.997 63.972.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.237.579 1.801.487Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.735.141 951.372Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.609.780 1.141.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.609.780 1.141.721Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.107.342 -291.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.034.950 4.357.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.577.412 13.030.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.577.412 13.030.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.982.410 -13.079.064İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.982.410 -13.079.064Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -44.813.122 5.416.663Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.432.816 456.081İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.432.816 456.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.265.654 560.614Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.570 -3.517.057İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20.570 -3.517.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.618.954 1.490.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.712.002 1.531.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-93.048 -41.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.573.368 70.131.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.243.618 -6.952.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-6.243.618 -6.952.489Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 -6.243.618 -6.952.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.711.878 32.844.824İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.711.878 32.844.824Kredilerden Nakit Girişleri54.711.878 32.844.824Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.894.892 96.023.899NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.894.892 96.023.899DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.629.614 13.789.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.524.506 109.812.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.524.506 5.629.614Ticari Alacaklar123.795.858 118.218.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 44.853.361 82.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 78.942.497 118.136.228Diğer Alacaklar11.904.055 3.640.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.904.055 3.640.358Stoklar8 88.214.582 43.401.460Peşin Ödenmiş Giderler9 23.370.841 26.486.473Diğer Dönen Varlıklar2.504.755 6.216.757İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.504.755 6.216.757ARA TOPLAM260.314.597 203.593.108TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR260.314.597 203.593.108DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 454.752.738 462.700.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.005.726 5.527.698Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 6.005.726 5.527.698Peşin Ödenmiş Giderler55.130 220.785İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 55.130 220.785Ertelenmiş Vergi Varlığı17 3.810.954 983.332Diğer Duran Varlıklar37 37İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR464.624.585 469.432.564TOPLAM VARLIKLAR724.939.182 673.025.672KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 204.874.328 153.862.467İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 204.874.328 153.862.467Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 66.901.632 61.563.514İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 66.901.632 61.563.514Diğer Finansal Yükümlülükler4 2.330.176 1.131.078Ticari Borçlar124.061.564 106.628.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 124.061.564 106.628.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.583.453 4.317.799Diğer Borçlar7 651.039 698.130İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 651.039 698.130Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.786.182 3.590.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.786.182 3.590.220Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 840.805 933.853ARA TOPLAM409.029.179 332.725.809TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER409.029.179 332.725.809UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 173.380.575 176.217.774İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 173.380.575 176.217.774Diğer Borçlar7 301.017 429.318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 301.017 429.318Uzun Vadeli Karşılıklar13.558.349 10.948.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 13.558.349 10.948.568Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 34.049.972 33.330.065TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER221.289.913 220.925.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER630.319.092 553.651.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.620.090 119.374.138Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Geri Alınmış Paylar (-)-2.322.640 -2.322.640Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 292.024.596 304.033.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 292.024.596 304.033.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 289.325.128 301.334.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 2.699.468 2.699.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)218.032 -13.735Yabancı Para Çevrim Farkları218.032 -13.735Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-241.355.644 -334.025.267Net Dönem Karı veya Zararı-13.775.997 91.870.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.620.090 119.374.138TOPLAM KAYNAKLAR724.939.182 673.025.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 281.489.543 211.048.404Satışların Maliyeti18 -190.403.863 -148.327.116TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.085.680 62.721.288BRÜT KAR (ZARAR)91.085.680 62.721.288Genel Yönetim Giderleri19 -11.354.538 -8.217.926Pazarlama Giderleri19 -47.944.445 -30.366.192Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -312.802 -260.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 17.867.128 13.732.664Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -13.699.416 -5.681.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.641.607 31.928.324FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.641.607 31.928.324Finansman Gelirleri22 0 57.213.734Finansman Giderleri22 -50.190.988 -25.461.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.549.381 63.680.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 773.384 291.606Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 773.384 291.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.775.997 63.972.131DÖNEM KARI (ZARARI)-13.775.997 63.972.131Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.775.997 63.972.131Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar289.325.501 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)289.325.128 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 373 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar218.032 0Yabancı Para Çevrim Farkları218.032 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)218.032Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 289.543.533 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)275.767.536 63.972.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları275.767.536 63.972.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936256BIST