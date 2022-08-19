***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:19
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Transferler
0 91.870.821 -91.870.821 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.636.983 393 445.429 -24.199.185 -32.690.516 -32.690.516
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 292.697.138 2.699.488 431.524 -242.154.446 -24.499.185 86.683.622 86.683.622
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 -242.154.446 -22.602.702 872.354.949 872.354.949
Transferler
-22.602.702 22.602.702 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.445.450 -12.167.034 33.579.670 18.967.186 18.967.186
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 -8.057.772 539.579.648 -126.608 -11.110.482 -264.757.148 33.579.670 891.322.135 891.322.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-267.989.918 -29.619.140
Dönem Karı (Zararı)
33.579.670 -24.499.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.579.670 -24.499.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.302.801 101.703.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 13.441.507 5.649.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.048.749 4.124.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.048.749 4.124.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.890.435 22.109.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.890.435 22.109.079
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.167.034 71.083.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -910.856 -1.263.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-332.922.582 -106.282.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.681.410 -71.512.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.681.410 -71.512.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.238.172 -3.139.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.238.172 -3.139.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-197.403.607 -36.423.032
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.746.071 -5.068.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.139.363 9.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.139.363 9.628.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.931.069 1.394.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.148.767 -3.107.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.148.767 -3.107.292
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.225.013 1.946.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-267.040.111 -29.078.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -949.807 -540.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.203.186 -11.965.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.098 8.119.182
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.098 8.119.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.779.284 -20.084.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.779.284 -20.084.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
321.991.001 49.709.231
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
897.388.607 652.643.457
Kredilerden Nakit Girişleri
897.388.607 652.643.457
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-575.397.606 -602.934.226
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-575.397.606 -602.934.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.202.103 8.124.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.202.103 8.124.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.509.512 5.629.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.307.409 13.754.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.307.409 14.509.512
Ticari Alacaklar
588.540.657 348.859.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 183.884.457 116.068.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 404.656.200 232.790.650
Diğer Alacaklar
44.098.565 19.335.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.098.565 19.335.849
Stoklar
9 327.627.507 130.223.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 82.692.416 82.643.108
Diğer Dönen Varlıklar
14.197.415 17.542.467
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 14.197.415 17.542.467
ARA TOPLAM
1.065.463.969 613.114.083
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.065.463.969 613.114.083
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 903.880.609 858.063.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.178.165 3.756.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.372.092 7.028.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.372.092 7.028.929
Peşin Ödenmiş Giderler
2.224.066 527.303
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.224.066 527.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 4.949.491 3.526.340
Diğer Duran Varlıklar
21 21
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 21 21
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
923.604.444 872.902.343
TOPLAM VARLIKLAR
1.989.068.413 1.486.016.426
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
619.784.007 286.495.239
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 619.784.007 286.495.239
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.711.685 50.204.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 71.711.685 50.204.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.409.729 3.692.880
Ticari Borçlar
223.394.021 116.254.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 223.394.021 116.254.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 17.475.530 9.544.461
Diğer Borçlar
365.580 722.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 365.580 722.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.065.454 26.840.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 41.065.454 26.840.441
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 967.579 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.446.001 1.568.920
ARA TOPLAM
978.619.586 495.323.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
978.619.586 495.323.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.502.687 38.133.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 35.502.687 38.133.818
Diğer Borçlar
0 57.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 57.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.788.885 12.244.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.788.885 12.244.493
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 66.835.120 67.901.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.126.692 118.337.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.097.746.278 613.661.477
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
891.322.135 872.354.949
Ödenmiş Sermaye
20 586.099.283 586.099.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.057.772 8.057.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
539.453.040 541.898.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
539.453.040 541.898.490
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 539.579.648 539.579.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.608 2.318.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.110.482 1.056.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.110.482 1.056.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-264.757.148 -242.154.446
Net Dönem Karı veya Zararı
33.579.670 -22.602.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
891.322.135 872.354.949
TOPLAM KAYNAKLAR
1.989.068.413 1.486.016.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.094.217.731 569.468.487 563.658.317 287.978.944
Satışların Maliyeti
21 -762.108.273 -396.407.282 -393.179.311 -206.003.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
332.109.458 173.061.205 170.479.006 81.975.525
BRÜT KAR (ZARAR)
332.109.458 173.061.205 170.479.006 81.975.525
Genel Yönetim Giderleri
23 -47.211.608 -22.641.741 -22.420.810 -11.287.203
Pazarlama Giderleri
23 -151.774.605 -88.985.718 -86.776.230 -41.041.273
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.469.916 -754.816 -1.267.795 -442.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 74.949.511 35.687.018 30.658.151 17.819.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -63.381.463 -29.381.133 -27.191.005 -15.681.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.221.377 66.984.815 63.481.317 31.343.208
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 820.508 0 820.508 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.041.885 66.984.815 64.301.825 31.343.208
Finansman Giderleri
28 -110.373.071 -92.747.436 -57.073.304 -42.556.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.668.814 -25.762.621 7.228.521 -11.213.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
910.856 1.263.436 -848.061 490.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -967.579 -967.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 1.878.435 1.263.436 119.518 490.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.579.670 -24.499.185 6.380.460 -10.723.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.579.670 -24.499.185 6.380.460 -10.723.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.579.670 -24.499.185 6.380.460 -10.723.188
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.445.450 -8.636.590 -2.445.450 -8.636.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-8.636.983 -8.636.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.445.450 393 -2.445.450 20
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.167.034 431.524 5.631.589 213.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.167.034 431.524 5.631.589 213.492
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-12.167.034 431.524 5.631.589 213.492
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 -14.612.484 -8.205.066 3.186.139 -8.423.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.967.186 -32.704.251 9.566.599 -19.146.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.967.186 -32.704.251 9.566.599 -19.146.659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057302
BIST