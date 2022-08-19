***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Transferler0 91.870.821 -91.870.821 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.636.983 393 445.429 -24.199.185 -32.690.516 -32.690.516Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 292.697.138 2.699.488 431.524 -242.154.446 -24.499.185 86.683.622 86.683.622Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 -242.154.446 -22.602.702 872.354.949 872.354.949Transferler-22.602.702 22.602.702 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.445.450 -12.167.034 33.579.670 18.967.186 18.967.186Dönem Sonu Bakiyeler586.099.283 -8.057.772 539.579.648 -126.608 -11.110.482 -264.757.148 33.579.670 891.322.135 891.322.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-267.989.918 -29.619.140Dönem Karı (Zararı)33.579.670 -24.499.185Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.579.670 -24.499.185Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.302.801 101.703.688Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 13.441.507 5.649.547Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.048.749 4.124.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.048.749 4.124.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.890.435 22.109.079Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.890.435 22.109.079Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.167.034 71.083.616Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -910.856 -1.263.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-332.922.582 -106.282.730Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-239.681.410 -71.512.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-239.681.410 -71.512.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.238.172 -3.139.837İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.238.172 -3.139.837Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-197.403.607 -36.423.032Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.746.071 -5.068.692Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.139.363 9.628.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.139.363 9.628.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.931.069 1.394.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.148.767 -3.107.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.148.767 -3.107.292Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.225.013 1.946.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-267.040.111 -29.078.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -949.807 -540.913YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-60.203.186 -11.965.414Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.576.098 8.119.182Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.576.098 8.119.182Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.779.284 -20.084.596Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.779.284 -20.084.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI321.991.001 49.709.231İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri897.388.607 652.643.457Kredilerden Nakit Girişleri897.388.607 652.643.457Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-575.397.606 -602.934.226Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-575.397.606 -602.934.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.202.103 8.124.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.202.103 8.124.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.509.512 5.629.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.307.409 13.754.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.307.409 14.509.512Ticari Alacaklar588.540.657 348.859.247İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 183.884.457 116.068.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 404.656.200 232.790.650Diğer Alacaklar44.098.565 19.335.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 44.098.565 19.335.849Stoklar9 327.627.507 130.223.900Peşin Ödenmiş Giderler10 82.692.416 82.643.108Diğer Dönen Varlıklar14.197.415 17.542.467İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 14.197.415 17.542.467ARA TOPLAM1.065.463.969 613.114.083TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.065.463.969 613.114.083DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 903.880.609 858.063.728Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.178.165 3.756.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.372.092 7.028.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.372.092 7.028.929Peşin Ödenmiş Giderler2.224.066 527.303İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.224.066 527.303Ertelenmiş Vergi Varlığı30 4.949.491 3.526.340Diğer Duran Varlıklar21 21İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 21 21TOPLAM DURAN VARLIKLAR923.604.444 872.902.343TOPLAM VARLIKLAR1.989.068.413 1.486.016.426KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar619.784.007 286.495.239İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 619.784.007 286.495.239Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.711.685 50.204.735İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 71.711.685 50.204.735Diğer Finansal Yükümlülükler5 2.409.729 3.692.880Ticari Borçlar223.394.021 116.254.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 223.394.021 116.254.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 17.475.530 9.544.461Diğer Borçlar365.580 722.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 365.580 722.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.065.454 26.840.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 41.065.454 26.840.441Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 967.579 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.446.001 1.568.920ARA TOPLAM978.619.586 495.323.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER978.619.586 495.323.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.502.687 38.133.818İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 35.502.687 38.133.818Diğer Borçlar0 57.572İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 57.572Uzun Vadeli Karşılıklar16.788.885 12.244.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.788.885 12.244.493Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 66.835.120 67.901.767TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.126.692 118.337.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.097.746.278 613.661.477ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar891.322.135 872.354.949Ödenmiş Sermaye20 586.099.283 586.099.283Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.057.772 8.057.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)539.453.040 541.898.490Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)539.453.040 541.898.490Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 539.579.648 539.579.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.608 2.318.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.110.482 1.056.552Yabancı Para Çevrim Farkları-11.110.482 1.056.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-264.757.148 -242.154.446Net Dönem Karı veya Zararı33.579.670 -22.602.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR891.322.135 872.354.949TOPLAM KAYNAKLAR1.989.068.413 1.486.016.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.094.217.731 569.468.487 563.658.317 287.978.944Satışların Maliyeti21 -762.108.273 -396.407.282 -393.179.311 -206.003.419TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)332.109.458 173.061.205 170.479.006 81.975.525BRÜT KAR (ZARAR)332.109.458 173.061.205 170.479.006 81.975.525Genel Yönetim Giderleri23 -47.211.608 -22.641.741 -22.420.810 -11.287.203Pazarlama Giderleri23 -151.774.605 -88.985.718 -86.776.230 -41.041.273Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.469.916 -754.816 -1.267.795 -442.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 74.949.511 35.687.018 30.658.151 17.819.890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -63.381.463 -29.381.133 -27.191.005 -15.681.717ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.221.377 66.984.815 63.481.317 31.343.208Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 820.508 0 820.508 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)143.041.885 66.984.815 64.301.825 31.343.208Finansman Giderleri28 -110.373.071 -92.747.436 -57.073.304 -42.556.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.668.814 -25.762.621 7.228.521 -11.213.240Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri910.856 1.263.436 -848.061 490.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -967.579 -967.579Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.878.435 1.263.436 119.518 490.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.579.670 -24.499.185 6.380.460 -10.723.188DÖNEM KARI (ZARARI)33.579.670 -24.499.185 6.380.460 -10.723.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.579.670 -24.499.185 6.380.460 -10.723.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.445.450 -8.636.590 -2.445.450 -8.636.963Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-8.636.983 -8.636.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.445.450 393 -2.445.450 20Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-12.167.034 431.524 5.631.589 213.492Yabancı Para Çevrim Farkları-12.167.034 431.524 5.631.589 213.492Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-12.167.034 431.524 5.631.589 213.492Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29 -14.612.484 -8.205.066 3.186.139 -8.423.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.967.186 -32.704.251 9.566.599 -19.146.659Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.967.186 -32.704.251 9.566.599 -19.146.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057302BIST