***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138Transferler0 91.870.821 -91.870.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.636.983 371 284.057 6.206.069 -2.146.486 -2.146.486Sermaye Arttırımı532.817.530 3.572.322 536.389.852 536.389.852Dönem Sonu Bakiyeler586.099.283 -2.322.640 10.122.312 292.697.138 2.699.466 270.322 -242.154.446 6.206.069 653.617.504 653.617.504Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 -242.154.446 -22.602.702 872.354.949 872.354.949Transferler-22.602.702 22.602.702 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.445.450 -6.314.168 35.869.451 27.109.833 27.109.833Dönem Sonu Bakiyeler586.099.283 8.057.772 539.579.648 -126.608 -5.257.616 -264.757.148 35.869.451 899.464.782 899.464.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.572.337 -119.516.418Dönem Karı (Zararı)35.869.451 6.206.069Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.869.451 6.206.069Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.214.624 40.017.769Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 20.118.337 9.108.025Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.377.783 1.533.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.377.783 1.533.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler82.443.851 30.824.633Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler82.443.851 30.824.633Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.314.168 270.322Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -2.411.179 -1.718.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-374.805.795 -164.837.484Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.903.470 -113.560.653İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-226.903.470 -113.560.653Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.621.990 -28.058.803İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.621.990 -28.058.803Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-174.032.709 -39.357.495Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-111.087.012 -21.207.259Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler136.179.300 -3.831.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)136.179.300 -3.831.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12.934.167 4.173.306Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-114.468 18.508.082İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-114.468 18.508.082Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.840.387 18.497.083İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-241.721.720 -118.613.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.850.617 -902.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-122.907.258 -99.843.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.576.098 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.576.098 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-124.483.356 -99.843.271Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-124.483.356 -99.843.271FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI364.574.795 220.884.813Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri536.389.852Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri536.389.852İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.504.625.123 965.879.713Kredilerden Nakit Girişleri1.504.625.123 965.879.713Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.140.050.328 -1.281.384.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.140.050.328 -1.281.384.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.904.800 1.525.124NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.904.800 1.525.124DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.509.512 5.629.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.604.712 7.154.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.604.712 14.509.512Ticari Alacaklar575.762.717 348.859.247İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 241.194.349 116.068.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 334.568.368 232.790.650Diğer Alacaklar35.588.550 19.335.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 35.588.550 19.335.849Stoklar9 304.256.609 130.223.900Peşin Ödenmiş Giderler10 186.827.294 82.643.108Diğer Dönen Varlıklar25.911.756 17.542.467İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 25.911.756 17.542.467ARA TOPLAM1.140.951.638 613.114.083TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.140.951.638 613.114.083DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 958.459.246 858.063.728Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.889.536 3.756.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.242.327 7.028.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.242.327 7.028.929Peşin Ödenmiş Giderler7.430.129 527.303İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 7.430.129 527.303Ertelenmiş Vergi Varlığı30 5.336.829 3.526.340Diğer Duran Varlıklar21 21İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 21 21TOPLAM DURAN VARLIKLAR984.358.088 872.902.343TOPLAM VARLIKLAR2.125.309.726 1.486.016.426KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar718.166.833 286.495.239İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 718.166.833 286.495.239Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları68.075.116 50.204.735İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 68.075.116 50.204.735Diğer Finansal Yükümlülükler5 2.866 3.692.880Ticari Borçlar252.433.958 116.254.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 252.433.958 116.254.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 22.478.628 9.544.461Diğer Borçlar155.676 722.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 155.676 722.493Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.680.828 26.840.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 39.680.828 26.840.441Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.307.777 1.568.920ARA TOPLAM1.103.301.682 495.323.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.103.301.682 495.323.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar38.014.128 38.133.818İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 38.014.128 38.133.818Diğer Borçlar0 57.572İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 57.572Uzun Vadeli Karşılıklar17.839.420 12.244.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 17.839.420 12.244.493Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 66.689.714 67.901.767TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.543.262 118.337.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.225.844.944 613.661.477ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar899.464.782 872.354.949Ödenmiş Sermaye20 586.099.283 586.099.283Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.057.772 8.057.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)539.453.040 541.898.490Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)539.453.040 541.898.490Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 539.579.648 539.579.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.608 2.318.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.257.616 1.056.552Yabancı Para Çevrim Farkları-5.257.616 1.056.552Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-264.757.148 -242.154.446Net Dönem Karı veya Zararı35.869.451 -22.602.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR899.464.782 872.354.949TOPLAM KAYNAKLAR2.125.309.726 1.486.016.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.923.446.693 828.521.045 829.228.962 259.052.558Satışların Maliyeti21 -1.422.413.571 -590.361.696 -660.305.298 -193.954.414TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)501.033.122 238.159.349 168.923.664 65.098.144BRÜT KAR (ZARAR)501.033.122 238.159.349 168.923.664 65.098.144Genel Yönetim Giderleri23 -79.153.807 -33.161.343 -31.942.199 -10.519.602Pazarlama Giderleri23 -264.100.768 -125.570.959 -112.326.163 -36.585.241Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -5.228.818 -1.214.141 -2.758.902 -459.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 155.548.929 60.618.618 80.599.418 24.931.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -105.968.509 -50.822.278 -42.587.046 -21.441.145ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)202.130.149 88.009.246 59.908.772 21.024.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 820.508 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)202.950.657 88.009.246 59.908.772 21.024.431Finansman Gelirleri0 18.858.964 0 18.858.964Finansman Giderleri28 -169.492.385 -101.462.990 -59.119.314 -8.715.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.458.272 5.405.220 789.458 31.167.841Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.411.179 800.849 1.500.323 -462.587Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 967.579Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 2.411.179 800.849 532.744 -462.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.869.451 6.206.069 2.289.781 30.705.254DÖNEM KARI (ZARARI)35.869.451 6.206.069 2.289.781 30.705.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.869.451 6.206.069 2.289.781 30.705.254Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.445.450 292.697.509 0 -2Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)292.697.138 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.445.450 371 0 -2Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.314.168 270.322 5.852.866 -161.202Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-6.314.168 270.322 5.852.866 -161.202Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-6.314.168 270.322 5.852.866 -161.202DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29 0Ana Ortaklık Payları27.109.833 299.173.900 8.142.647 30.544.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077049BIST