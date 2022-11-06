***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2022 13:22
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 -2.322.640 6.549.990 301.334.121 2.699.095 -13.735 -334.025.267 91.870.821 119.374.138 119.374.138
Transferler
0 91.870.821 -91.870.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.636.983 371 284.057 6.206.069 -2.146.486 -2.146.486
Sermaye Arttırımı
532.817.530 3.572.322 536.389.852 536.389.852
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 -2.322.640 10.122.312 292.697.138 2.699.466 270.322 -242.154.446 6.206.069 653.617.504 653.617.504
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 -242.154.446 -22.602.702 872.354.949 872.354.949
Transferler
-22.602.702 22.602.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.445.450 -6.314.168 35.869.451 27.109.833 27.109.833
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 539.579.648 -126.608 -5.257.616 -264.757.148 35.869.451 899.464.782 899.464.782
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.572.337 -119.516.418
Dönem Karı (Zararı)
35.869.451 6.206.069
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.869.451 6.206.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.214.624 40.017.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 20.118.337 9.108.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.377.783 1.533.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.377.783 1.533.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.443.851 30.824.633
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.443.851 30.824.633
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.314.168 270.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -2.411.179 -1.718.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-374.805.795 -164.837.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.903.470 -113.560.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-226.903.470 -113.560.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.621.990 -28.058.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.621.990 -28.058.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-174.032.709 -39.357.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-111.087.012 -21.207.259
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.179.300 -3.831.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
136.179.300 -3.831.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.934.167 4.173.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.468 18.508.082
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-114.468 18.508.082
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.840.387 18.497.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-241.721.720 -118.613.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.850.617 -902.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.907.258 -99.843.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.098 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.576.098 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.483.356 -99.843.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.483.356 -99.843.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
364.574.795 220.884.813
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.389.852
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.389.852
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.504.625.123 965.879.713
Kredilerden Nakit Girişleri
1.504.625.123 965.879.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.140.050.328 -1.281.384.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.140.050.328 -1.281.384.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.904.800 1.525.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.904.800 1.525.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.509.512 5.629.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.604.712 7.154.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.604.712 14.509.512
Ticari Alacaklar
575.762.717 348.859.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 241.194.349 116.068.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 334.568.368 232.790.650
Diğer Alacaklar
35.588.550 19.335.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 35.588.550 19.335.849
Stoklar
9 304.256.609 130.223.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 186.827.294 82.643.108
Diğer Dönen Varlıklar
25.911.756 17.542.467
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 25.911.756 17.542.467
ARA TOPLAM
1.140.951.638 613.114.083
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.140.951.638 613.114.083
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 958.459.246 858.063.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.889.536 3.756.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.242.327 7.028.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.242.327 7.028.929
Peşin Ödenmiş Giderler
7.430.129 527.303
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.430.129 527.303
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 5.336.829 3.526.340
Diğer Duran Varlıklar
21 21
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 21 21
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
984.358.088 872.902.343
TOPLAM VARLIKLAR
2.125.309.726 1.486.016.426
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
718.166.833 286.495.239
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 718.166.833 286.495.239
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
68.075.116 50.204.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 68.075.116 50.204.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.866 3.692.880
Ticari Borçlar
252.433.958 116.254.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 252.433.958 116.254.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 22.478.628 9.544.461
Diğer Borçlar
155.676 722.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 155.676 722.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.680.828 26.840.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 39.680.828 26.840.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.307.777 1.568.920
ARA TOPLAM
1.103.301.682 495.323.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.301.682 495.323.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
38.014.128 38.133.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 38.014.128 38.133.818
Diğer Borçlar
0 57.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 57.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.839.420 12.244.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 17.839.420 12.244.493
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 66.689.714 67.901.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.543.262 118.337.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.225.844.944 613.661.477
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
899.464.782 872.354.949
Ödenmiş Sermaye
20 586.099.283 586.099.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.057.772 8.057.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
539.453.040 541.898.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
539.453.040 541.898.490
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 539.579.648 539.579.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.608 2.318.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.257.616 1.056.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.257.616 1.056.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-264.757.148 -242.154.446
Net Dönem Karı veya Zararı
35.869.451 -22.602.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
899.464.782 872.354.949
TOPLAM KAYNAKLAR
2.125.309.726 1.486.016.426
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 1.923.446.693 828.521.045 829.228.962 259.052.558
Satışların Maliyeti
21 -1.422.413.571 -590.361.696 -660.305.298 -193.954.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.033.122 238.159.349 168.923.664 65.098.144
BRÜT KAR (ZARAR)
501.033.122 238.159.349 168.923.664 65.098.144
Genel Yönetim Giderleri
23 -79.153.807 -33.161.343 -31.942.199 -10.519.602
Pazarlama Giderleri
23 -264.100.768 -125.570.959 -112.326.163 -36.585.241
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -5.228.818 -1.214.141 -2.758.902 -459.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 155.548.929 60.618.618 80.599.418 24.931.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -105.968.509 -50.822.278 -42.587.046 -21.441.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.130.149 88.009.246 59.908.772 21.024.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 820.508 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.950.657 88.009.246 59.908.772 21.024.431
Finansman Gelirleri
0 18.858.964 0 18.858.964
Finansman Giderleri
28 -169.492.385 -101.462.990 -59.119.314 -8.715.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.458.272 5.405.220 789.458 31.167.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.411.179 800.849 1.500.323 -462.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 967.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.411.179 800.849 532.744 -462.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.869.451 6.206.069 2.289.781 30.705.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.869.451 6.206.069 2.289.781 30.705.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.869.451 6.206.069 2.289.781 30.705.254
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.445.450 292.697.509 0 -2
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
292.697.138 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.445.450 371 0 -2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.314.168 270.322 5.852.866 -161.202
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.314.168 270.322 5.852.866 -161.202
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-6.314.168 270.322 5.852.866 -161.202
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 0
Ana Ortaklık Payları
27.109.833 299.173.900 8.142.647 30.544.050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077049
BIST