***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.11.2021 21:51
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirket'in 2021 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Bu karara istinaden Şirket'in 2021 yılına ait beklentileri gerçekleşmeler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
Yıllık Satış Artışı % 40 ( + - 5)
FAVÖK Marjı (*) % 15 ( + - 2)
(*) Faiz, vergi, amortisman düşülmeden yapılan kar hesaplamasıdır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975002
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0568
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
18:0511,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0305
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
18:05558,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 9,62
|Açılış
|: 558,28
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6959
|9,6975
|% 0,59
|
|Euro
|11,2128
|11,2311
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,0323
|13,0977
|% -0,92
|
|Frank
|10,5673
|10,6310
|% 0,35
|
|Riyal
|2,5741
|2,5870
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|22,47
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,79
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,10
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|-1,57
|