***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
12.05.2022 14:22
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirket'in 2022 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Bu karara istinaden Şirket'in 2022 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır.
Yıllık Satış Artışı % 120 ( + - 10)
FAVÖK Marjı (*) % 15 ( + - 2)
(*) Faiz, vergi, amortisman düşülmeden yapılan kar hesaplamasıdır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029756
BIST
15:072.394
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -60,17
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:0715,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0842
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:0716,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0299
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:07911,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,62
|Açılış
|: 911,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IHAAS
|23,98
|5.705.522
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.488
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.904.706
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.181.012
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|773.878
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.928.643
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.042.125
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,56
|3.290.835.051
|% -1,52
|
|SISE
|19,51
|2.523.962.210
|% -2,25
|
|KRDMD
|15,81
|1.793.947.616
|% -5,16
|
|SAHOL
|19,22
|1.478.539.554
|% -4,66
|
|TUPRS
|253,30
|1.389.117.555
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,68
|730.767.051
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|887.749.964
|% -2,55
|
|SISE
|19,51
|2.523.962.210
|% -2,25
|
|DOHOL
|3,58
|462.480.532
|% -1,92
|
|KRDMD
|15,81
|1.793.947.616
|% -5,16
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3861
|15,3861
|% 0,55
|
|Euro
|16,0736
|16,1041
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,7004
|18,7942
|% 0,07
|
|Frank
|15,3630
|15,4555
|% 0,18
|
|Riyal
|4,0888
|4,1093
|% 0,52
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-10,09
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.128
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.082
|6.239
|-53,19
|
|Yarım
|2.940
|3.018
|-25,73
|
|Çeyrek
|1.474
|1.509
|-12,87
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,91
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,28
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,86
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 44 kaybederek (% -2.54 ) 2, 666
-
15:22XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 5 altında . İşlem hacmi 27, 861.00 milyon TL de
-
15:20KRDMA
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 832, 651 adet işlem
-
15:18KLMSN
Yüzde -7.08 oranında düşüşle 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 078, 933 adet işlem
-
15:16SELVA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 475 adet işlem