***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket'in 2023 yılı tahmini kapanışının ve 2024 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.2023 Yılı Tahmini Kapanış2024 Yılı BeklentiHasılatYıllık Satış ArtışıHasılatYıllık Satış Artışı5.500.000.000 TL % 91 ( + - 2) 15.000.000.000 TL % 173 (+ - 10)Favök (*)Favök MarjıFavök (*)Favök Marjı825.000.000 TL % 15 ( + - 2) 2.250.000.000 TL % 15 (+ - 2)(*) Faiz, vergi, amortisman düşülmeden yapılan kar hesaplamasıdır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233369BIST