***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
05.01.2024 18:41
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirket'in 2023 yılı tahmini kapanışının ve 2024 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2023 Yılı Tahmini Kapanış
2024 Yılı Beklenti
Hasılat
Yıllık Satış Artışı
Hasılat
Yıllık Satış Artışı
5.500.000.000 TL % 91 ( + - 2) 15.000.000.000 TL % 173 (+ - 10)
Favök (*)
Favök Marjı
Favök (*)
Favök Marjı
825.000.000 TL % 15 ( + - 2) 2.250.000.000 TL % 15 (+ - 2)
(*) Faiz, vergi, amortisman düşülmeden yapılan kar hesaplamasıdır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233369
BIST