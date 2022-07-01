***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 17:42
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul Tarihi 22.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2021 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması
6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınmış olan Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi
8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2021yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 2021 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 dardanel_yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 dardanel_2021 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni
EK: 3 dardanel_2021 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 dardanel_2021 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 dardanel_2021 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A Ş 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01Temmuz 2022 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040756
BIST