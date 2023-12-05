***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığı başvurusu,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1621 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ile 23.10.2023 tarihli başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222261BIST