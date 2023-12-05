***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2023 11:48
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığı başvurusu,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1621 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ile 23.10.2023 tarihli başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222261
BIST
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16:328.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,60
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.034
En Yüksek
8.121
16:3228,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0226
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3231,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
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31,4009
En Düşük
31,2677
16:321.886,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.886,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:26
|EKOS
|36,30
|125.795.871
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.107.307
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.428.894
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.905.018
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,28
|9.661.234
|% -8,46
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,50
|6.278.883.864
|% -1,34
|
|MIATK
|42,68
|2.637.645.046
|% 7,78
|
|EREGL
|40,20
|2.470.323.452
|% 0,45
|
|ASTOR
|108,40
|2.263.847.303
|% 1,03
|
|AKBNK
|36,14
|2.252.119.327
|% -0,22
|
|ZOREN
|5,04
|646.137.457
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,39
|804.889.465
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,56
|2.241.718.971
|% -0,53
|
|CANTE
|20,86
|2.048.951.279
|% 1,36
|
|ADESE
|2,01
|166.063.348
|% 1,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9293
|28,9369
|% 0,08
|
|Euro
|31,3502
|31,3639
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,4310
|36,6137
|% 0,04
|
|Frank
|32,9877
|33,1864
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6907
|7,7293
|% 0,07
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|909,72
|911,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,00
|974,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,22
|77,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,57
|2.027,87
|% 0,66
|