***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.11.2022 17:18
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, değişik vadelerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle toplam 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzMilyonTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde Borçlanma Araçları ihraç edilmesi, 2 - İhraç edilecek Borçlanma Araçları'nın tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılacak tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesi, kararı alınmıştır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076282
BIST
12:234.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 70,81
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:2318,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:2318,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:23988,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,27
|Açılış
|: 988,70
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,81
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:21
|MIATK
|83,15
|52.222.659
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.393.707
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.479.511
|% 9,96
|
|FMIZP
|171,40
|60.380.146
|% 9,87
|
|GSDHO
|6,73
|334.769.869
|% 9,43
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,68
|80.284.657
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,72
|53.172.636
|% -5,40
|
|KIMMR
|10,72
|19.968.358
|% -5,05
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|THYAO
|105,50
|5.024.867.866
|% 3,63
|
|EREGL
|32,24
|4.095.568.777
|% 6,47
|
|TUPRS
|427,20
|2.530.622.116
|% 4,83
|
|KRDMD
|12,55
|2.035.098.762
|% 3,63
|
|SASA
|145,40
|1.657.130.559
|% 6,99
|
|EKGYO
|4,59
|856.176.730
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,55
|2.035.098.762
|% 3,63
|
|EREGL
|32,24
|4.095.568.777
|% 6,47
|
|ODAS
|8,90
|824.593.378
|% 2,77
|
|HALKB
|8,48
|754.788.562
|% 3,29
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6195
|18,6236
|% 0,05
|
|Euro
|18,2289
|18,2369
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,8684
|20,9730
|% 0,78
|
|Frank
|18,3631
|18,4737
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,06
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|21,50
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|69,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,22
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|1,94
|