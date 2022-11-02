***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 2.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, değişik vadelerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle toplam 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzMilyonTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde Borçlanma Araçları ihraç edilmesi, 2 - İhraç edilecek Borçlanma Araçları'nın tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılacak tüm iş ve işlemlerin ifası hususunda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesi, kararı alınmıştır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076282BIST