***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.09.2020 17:53
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.09.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 85.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin ana sözleşmesinde yer alan sermaye maddesinin süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875313
BIST
17:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:557,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
17:558,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:55473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,84
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KARTN
|738,40
|136.668.385
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.322.307
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.046.990
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.570.873
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|90.673.947
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|31,06
|272.941.858
|% -8,75
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|SASA
|17,02
|748.385.450
|% 4,61
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|515.857.659
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.846.915
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,09
|245.447.490
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|237.760.352
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|186.082.901
|% 5,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5052
|7,5077
|% 0,24
|
|Euro
|8,8871
|8,8914
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7100
|9,7587
|% 0,85
|
|Frank
|8,2188
|8,2683
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,07
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|12,73
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,60
|41,60
|1,07
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem