***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2021 09:56
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvuru Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 85.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2021 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Bildirimine ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916759
BIST
11:281.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:287,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:289,0602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:28419,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 419,94
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TRILC
|14,64
|315.053
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.780.538
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.147.521
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.655.349
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,88
|14.846.095
|% -7,64
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.111.895
|% -3,94
|
|SASA
|44,08
|656.539.754
|% 4,36
|
|PETKM
|6,32
|508.219.160
|% 1,28
|
|GARAN
|8,99
|437.240.222
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,48
|397.677.509
|% 1,36
|
|EREGL
|16,85
|286.908.382
|% 2,74
|
|PETKM
|6,32
|508.219.160
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,40
|167.614.507
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|245.236.829
|% 1,28
|
|TSKB
|1,72
|99.285.675
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,48
|397.677.509
|% 1,36
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6125
|7,6170
|% 0,13
|
|Euro
|9,0521
|9,0602
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,5625
|10,6155
|% 0,13
|
|Frank
|8,1787
|8,2280
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0274
|2,0375
|% 0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,83
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|-0,42
|
Seans Raporu
11:28
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11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, PETKM
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.54 ) 1, 366
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, VAKKO, TRILC, DITAS, OZRDN, DIRIT, KAREL
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11:40
EMKEL, VKFYO, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında