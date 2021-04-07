***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 85.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924470BIST