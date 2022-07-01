***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 17:45
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01Temmuz 2022 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040759
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
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|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
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|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
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|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
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|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
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|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
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|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
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|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
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|DAGHL
|26,56
|2.002.018
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|THYAO
|49,30
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|SISE
|21,34
|1.959.867.601
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|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
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|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
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|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|16,7485
|16,7623
|% 0,38
|
|Euro
|17,3951
|17,4730
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,1550
|20,2561
|% -0,56
|
|Frank
|17,3606
|17,4652
|% -0,28
|
|Riyal
|4,4554
|4,4777
|% 0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,74
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|Altın Gr.
|974
|974
|3,85
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|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
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|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
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|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
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|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
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|B. Petrol
|111
|111
|1,89
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