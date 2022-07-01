***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 595.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.06.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01Temmuz 2022 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040759BIST