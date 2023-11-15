***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2023 10:21
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'mizin ulusal kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-1, uzun vadeli notunu KR A olarak belirlenmiş olup, görünümü "DURAĞAN"olarak değerlendirilmiştir
Değerlendirmeye ait basın bülteni ekte sunulmuştur.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218019
BIST
'
12:257.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,07
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:2528,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0395
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:2531,1295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0571
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:251.816,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,62
|Açılış
|: 1.816,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MAALT
|968,00
|173.051.284
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.791.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|120.750.142
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,40
|3.445.095.552
|% -0,30
|
|MIATK
|816,50
|2.311.917.820
|% 0,18
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,64
|1.398.851.550
|% 1,26
|
|TUPRS
|152,30
|1.344.019.740
|% 0,07
|
|EKGYO
|7,37
|812.303.483
|% -1,60
|
|IHLAS
|1,43
|143.153.859
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|146.703.545
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,36
|910.869.573
|% 0,43
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6715
|% 0,14
|
|Euro
|31,1150
|31,1457
|% -0,13
|
|Sterlin
|35,6092
|35,7878
|% -0,20
|
|Frank
|32,1206
|32,3141
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6207
|7,6589
|% 0,14
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|891,07
|892,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,64
|1.028,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,61
|1.971,92
|% 0,66
|