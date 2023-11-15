***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi'mizin ulusal kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-1, uzun vadeli notunu KR A olarak belirlenmiş olup, görünümü "DURAĞAN"olarak değerlendirilmiştirDeğerlendirmeye ait basın bülteni ekte sunulmuştur.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218019BIST