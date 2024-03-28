***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263716BIST