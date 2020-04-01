***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.03.2020 tarihli açıklamamızda yaralan geri alınacak gayrimenkuller için ilgili kurumlara toplam 53.480.715 TL ödeme yapılacak olup, gayrimenkuller bu tutar ile bilançomuzun aktifine kaydedilecektir.Söz konusu borç kapamaları dolayısıyla da gelir tablomuzda gelir olarak yaklaşık 61 milyon TL iskonto kaydı oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833961BIST