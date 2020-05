***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar: Bir kısım sosyal medya hesapları hakkında yasal işlem yapılması, Özkaynak durum değerlendirmemiz ve bunlar hakkında KAP bildirimi gündemli yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki değerlendirme ve kararların alınarak KAP platformunda bildirilmesi kararı alınmıştır.Son günlerde bir takım sosyal medya hesapları üzerinden şirketimiz, yöneticilerimiz ve hisse senetlerimizin BİST'deki işlem ve fiyatları hakkında yalan ve/veya yanıltıcı bilgi ve açıklamalar ile mesnetsiz suçlamalar olduğunu gözlemlemekteyiz.Öncelikle belirtmek isteriz ki, şirketimize ait her türlü bilgilendirmeler, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca KAP sistemi ile kamuoyuna sunulmaktadır. O nedenle başka platformlardaki söylentilere itibar edilemez.Bu söylentilerden şirketimiz ya da hissedarlarımızın zarar görmesi halinde yasal yollara ilgili tarafların başvurması kaçınılmazdır. Bu kapsamda birkaç sosyal medya hesabı üzerinden şirketimiz, yöneticilerimiz ve hisse senedimizin BİST'deki işlem ve fiyatları hakkında yalan, yanıltıcı bilgi açıklamalar ile mesnetsiz suçlamalar hakkında yasal yollara başvurulacaktır. Bundan sonraki süreçte de bu gibi hesaplar yakından takip edilecek, içerikleri konusunda yasal takipçisi olunacaktır.Bu hesaplardaki yalan, yanlış, mesnetsiz söylentilere KAP platformundan cevap vermek KAP platformunun güven ve yasallık özelliği ile bağdaşmaz. Bu söylentilere cevap olarak değil ancak, bu söylentilerden hissedarlarımızın etkilenmesini önlemek amacı ile daha önce yaptığımız KAP açıklamalarımızda da yer alan şu hususları belirtmek isteriz:- Şirketimizin 2012 yılından bu yana geldiği noktada sergilediği ticari-mali performans sonucunda, geçmişi 2000 yılına giden, Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu olarak andığımız toplamda 7 bankaya olan temerrüt durumundaki borçlarımız, önce temerrüt durumu kaldırılarak protokole bağlanmış, sonrasında vadesinin bitimi beklenmeden bir kısım erken ödeme iskontosu da sağlanarak defaten ödenerek kapatılmıştır. Bu bankalara devrettiğimiz fabrika bina ve arazilerimizin bedelleri ödenerek mülkiyeti geri alınmıştır. (Tapu devir işlemlerinin Mayıs ayının ilk haftasında bitirilmesi beklenmektedir.)- Şirketimizin muhatap olduğu hiçbir haciz v.s. takipli ticari ve /veya mali borcu kalmamıştır.- Şirketimiz, faaliyet karı ve net kar elde eder duruma gelmiştir.- Faaliyetlerinin finansmanını faktöring kredileri ile sağlarken bugün banka kredilerine ulaşabilir duruma gelmiştir.-Şirketin faaliyetlerinin artan Pazar payı, ciro ve karlılık ile sürdürülebilirliği sağlanmıştır.Bugün geldiğimiz noktada, şirketimiz hisse senetlerinin BİST'te Yakın İzleme Pazarında işlem görmesinin tek gerekçesi olarak negatif özkaynak durumumuz kalmıştır. Bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla işlemleri halen devam eden son devraldığımız gayrimenkullerimizi de düşünerek tüm gayrimenkullerimizin güncel değer ile izlemesi – muhasebeleştirilmesi konusunda değer ve yasal mevzuat araştırmamız devam etmektedir. Tapu işlemlerinin bitirilmesini müteakip bu bilgiler değerlendirilerek Yönetim Kurulumuz muhasebeleştirme ilkesi kararını alabilecektir. Bu karar sonrası değerleme sonuçlarının özkaynağımızda yaratacağı durum ve yasal düzenlemelerdeki güncel şartlarının sağlandığının tespiti halinde BİST yönetimine müracaat edilebilecektir. Diğer her konuda olduğu gibi bu konuda da şirketimiz açıklamalarının KAP sisteminden takip edilerek bilgi edinilmesi esastır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.